Кьево лишился трех очков в Серии А

Национальный футбольный трибунал Италии поставил точку в деле о финансовых махинациях Кьево и вынес свой вердикт, утвержденный федерацией футбола Италии – минус три очка и штраф в 200 тысяч евро.

Как удалось выяснить трибуналу, "летучие ослы" завысили стоимость футболистов, проданных Кьево в Чезену (в сумме на 25 миллионов евро), чтобы достичь показателя доходности клуба, необходимого для получения лицензии на выступление в Серии А.

Кроме снятия очков и штрафа, президент Кьево Лука Кампеделли отстранен от футбола на три месяца, а его советники Пьеро Кампеделли, Джузеппе Кампеделли, Микеле Кордиоли и Антонио Кордиоли – на полтора месяца.

Можно сказать, что Кьево, занимавший после трех туров последнее место с одним очком в активе (поражения от Ювентуса и Фиорентины и ничья с Эмполи) еще легко отделался, поскольку прокурор требовал снять с веронцев 15 очков.

Дело против Чезены решено не возбуждать.