Тренер Металлиста 1925 не будет кардинально менять команду

После отставки Сергея Валяева с поста главного тренера Металлиста 1925 исполнять его обязанности начал Александр Горяинов, ранее работавший тренером вратарей команды, а два месяца назад возглавивший молодежную команду клуба Металлист Юниор. Помогать легендарному экс-голкиперу Металлиста будут Сергей Ралюченко, Юрий Сивуха (тренер вратарей) и Марина Миндарева (тренер по физподготовке).

"Я понимаю, что времени до ближайшего матча остается немного, но мы постараемся использовать его максимально эффективно, — цитирует Горяинова официальный сайт клуба. – Что-то кардинально менять нет смысла, поэтому готовимся конкретно на Прикарпатье. Я сказал ребятам, что важно работать с желанием и в хорошем настроении, и тогда будет результат".

Матч Металлист 1925 – Прикарпатье состоится в субботу, 15 сентября, в Харькове на ОСК Металлист. Начало в 18:00. На момент написания материала на матч было продано 6 982 билета.