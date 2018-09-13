Игроки Черкащины-Академии хотят обратно в Первую лигу

Полузащитник "Черкащины-Академии" Андрей Сторчоус поделился своими впечатлениями от матча с "Подольем" (1:2), а также рассказал о целях команды на сезон.

"Конечно, приятно, что меня признали игроком тура, но я не чувствую себя героем (Андрей забил победный гол на последней минуте матча - прим. ред.), считаю, что герои - вся команда.Без партнеров у меня бы ничего не получилось. Все ребята выкладывались по максимуму, были нацелены только на победу.

Настраивались только на победу в этом матче, ведь последние две игры не побеждали. Очень важно прервать эту безвыигрышную серию и добыть три зачетные пункты, чтобы остаться в лидерах. Конечно, неприятно пропускать в дебюте матча, но мы не паниковали, продолжали играть в свой футбол. Важно, что все ребята верили, что сможем переломить ход встречи и победить.

У нас собрался хороший коллектив, все ребята понимают друг друга. Я бы не хотел кого-то выделять, ведь на футбольном поле все равны. Важно, что с каждой игрой удается прогрессировать, показывать более качественный футбол. Ребята упорно работают на тренировках, выполняют тренерские установки. За счет единого коллектива, командного духа достигаем таких результатов.

Все футболисты хотят повыситься в классе, вернуться в Первую лигу. Надеемся, что в следующем сезоне наша команда будет представлять Черкассы в Первой лиге. Сделаем все от себя зависящее для этого. Следующий матч? Мы еще тщательно ни разбирали игру "Вереса", но соперник очень не простой. Настраиваемся на сложную игру. Вообще, во Второй лиге сейчас нет проходных матчей, поэтому для того чтобы победить, необходимо с максимальной ответственностью выходить на каждую игру, несмотря на то, на каком месте находится соперник", - подытожил Сторчоус.

Напомним, что на данный момент, после 8-ми туров, Черкащина-Академия идет на втором месте в своей группе Второй лиги.