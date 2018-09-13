День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2019 (Видео)
Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча
Новости: Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)
Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)
Новости: Агахова: У Луческу были жесткие методы руководства
Агахова: У Луческу были жесткие методы руководства
Новости: Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
X

Игроки Черкащины-Академии хотят обратно в Первую лигу

Андрей Сторчоус
19:52 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: Черкащина-Академия

Новости спорта: Хавбек черкасского клуба, забивший победный гол в последнем матче рассказал о целях команды на сезон

Полузащитник "Черкащины-Академии" Андрей Сторчоус поделился своими впечатлениями от матча с "Подольем" (1:2), а также рассказал о целях команды на сезон.

"Конечно, приятно, что меня признали игроком тура, но я не чувствую себя героем (Андрей забил победный гол на последней минуте матча - прим. ред.), считаю, что герои - вся команда.Без партнеров у меня бы ничего не получилось. Все ребята выкладывались по максимуму, были нацелены только на победу.

Настраивались только на победу в этом матче, ведь последние две игры не побеждали. Очень важно прервать эту безвыигрышную серию и добыть три зачетные пункты, чтобы остаться в лидерах. Конечно, неприятно пропускать в дебюте матча, но мы не паниковали, продолжали играть в свой футбол. Важно, что все ребята верили, что сможем переломить ход встречи и победить.

У нас собрался хороший коллектив, все ребята понимают друг друга. Я бы не хотел кого-то выделять, ведь на футбольном поле все равны. Важно, что с каждой игрой удается прогрессировать, показывать более качественный футбол. Ребята упорно работают на тренировках, выполняют тренерские установки. За счет единого коллектива, командного духа достигаем таких результатов.

Все футболисты хотят повыситься в классе, вернуться в Первую лигу. Надеемся, что в следующем сезоне наша команда будет представлять Черкассы в Первой лиге. Сделаем все от себя зависящее для этого. Следующий матч? Мы еще тщательно ни разбирали игру "Вереса", но соперник очень не простой. Настраиваемся на сложную игру. Вообще, во Второй лиге сейчас нет проходных матчей, поэтому для того чтобы победить, необходимо с максимальной ответственностью выходить на каждую игру, несмотря на то, на каком месте находится соперник", - подытожил Сторчоус.

Напомним, что на данный момент, после 8-ми туров, Черкащина-Академия идет на втором месте в своей группе Второй лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Сторчоус, Вторая лига, Первая лига, Черкащина Академия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ворскла продает билеты на матч с Зарей за 5 гривень Сити не хотят усиливать Барселону немецким хавбеком Разыскиваемый Дыминский нашелся на матче Карпат в Польше

Последние новости

Компания Warner Bros бросит все силы на раскрутку сериала "Супергерл" Джошуа: Я наблюдал за боями Владимира Кличко и учился Кьево лишился трех очков в Серии А
Сегодня читают в спорте
01 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
02 Штанга, нокдаун, гол: курьезное взятия ворот в 11-й лиге Германии (Видео)
03 Эдди Хирн назвал бой Джошуа - Поветкин тяжелейшим в карьере британца
04 Форвард Шахтера продолжит карьеру в Первой лиге Украины
05 Украинский футбольный тренер будет работать в России
Новости сегодня
20:43 Прогноз погоды на 14 сентября: в Украине возможны кратковременные дожди
20:40 Подборка смешных фото, которые моментально поднимут настроение
20:39 Головкин - Альварес: финальная пресс-конференция (Видео)
20:38 Алиев: На футбол Динамо мне стало неинтересно смотреть
20:27 Новая участница ВИА Гры: что известно о девушке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции
Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции
Новости: Пресс-секретарь МИД назначена послом Украины в Эстонии
Пресс-секретарь МИД назначена послом Украины в Эстонии
Новости: Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них
Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них
Новости: Надя Дорофеева показала стильный снимок
Надя Дорофеева показала стильный снимок
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь