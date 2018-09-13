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Реал за сезон заработал больше Барселоны

Реал
20:13 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Мадридский Реал обогнал Барселону по суммарным доходам за сезон почти на 100 миллионов евро.

Мадридский Реал заработал больше, чем Барселона течение последнего года, начиная с лета 2017.

Реал начиная с лета 2017 заработал 784,04 млн евро, тогда как Барселона только 686 млн евро, сообщает Marca.

227 млн "блаугранас" получили за трансфер Неймара и других, тогда как Реал продал Альваро Морату за 54,21 млн евро.

Однако, участие в Лиге чемпионов принесло королевскому клубу 85,46 млн евро, 4 млн – Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ, 18,54 евро принес летний тур. На телеправах "сливочные" заработали 178,4 евро, но наибольший доход был от рекламы – 297 млн евро (26 млн евро из этой суммы Реал получил от Adidas).

"Бланкос" и немецкий производитель спортивной одежды ведут переговоры по новому контракту с большей суммой, и сообщается, что прибыль будет рекордной среди всех футбольных клубов.

4 трофея, добытые в прошлом сезоне, принесли в целом 56 млн евро, еще 6 млн победы в двух баскетбольных турнирах.

Расходы Реала составили 534 млн евро, что составляет 71% бюджета, Барселона потратила 84%.

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Новости спорта, Барселона, Доходы клубов, Ла Лига, Реал, Трансферы.
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