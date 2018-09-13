Челси предложил Терри должность в клубе

По информации The Sun, "Челси" предложил 37-летнему футболисту пост тренера в одной из юношеских команд клуба. Отмечается, что у Терри также остаётся вариант с продолжением карьеры в "Астон Вилле", которая по-прежнему заинтересована в его услугах.

Накануне Терри сделал заявление, в котором объяснил свой отказ "Спартаку" так: "После обсуждения этого перехода с семьёй мы решили, что это неправильный шаг для нас в это время".

Ранее Джон прошёл для "Спартака" медицинское обследование в Риме, а затем вернулся в Англию. Сообщалось, что защитнику предлагали годовой контракт с зарплатой £ 3 млн (около € 3,4 млн).