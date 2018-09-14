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Суркис: Раньше я бы убрал Хацкевича

Игорь Суркис
07:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не намерен увольнять главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

«Остается ли Хацкевич? Я не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я нигде не высказывал мысли, что я хочу его убрать или сменить. Да, результаты не совсем обнадеживают. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята.

Мы взяли Супрягу, и Хацкевич решился его поставить. Во времена Лобановского я не мог бы представить, что такое возможно. Но Хацкевич так решил, взяв на себя ответственность. Мне понятно его поведение после проигранного матча «Карпатам» (0:2). Он был расстроен, но команда ему доверяет. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится.

Мы второй сезон подряд не выходим в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему трудно привить им футбол, в который он бы хотел играть. Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами», - об этом Суркис рассказал сайту «Динамомания».

Напомним, «Динамо» не пробилось в Лигу чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Аяксу».

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Игорь Суркис, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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