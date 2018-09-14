Ракитич: Если Месси не лучший, то это должен быть Модрич

«Если существует индивидуальный приз, который Лионель Месси не может выиграть, то нет никаких сомнений в том, что в этом сезоне это должен быть Лука Модрич. Меня бы не удивило, если бы он победил с большим количеством голосов. Это был его год, и я действительно счастлив за него. Если Месси не лучший, то это должен быть Модрич», — цитирует Ракитича Marca.

Напомним, в сезоне-2017/18 Модрич вместе с мадридским «Реалом» выиграл Лигу чемпионов. Летом Лука помог сборной Хорватии дойти до финала чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира. В конце августа УЕФА назвала полузащитника лучшим футболистом минувшего сезона.