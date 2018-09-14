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Символическая сборная тренеров Лиги чемпионов от УЕФА

Хосеп Гвардиола
08:45 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: На официальном сайте УЕФА вспомнили игровые позиции тренеров-участников Лиги чемпионов.

Вратарь: Юлен Лопетеги («Реал»)

За «Реал» Лопетеги сыграл всего один матч, после чего три года защищал ворота «Логроньеса». Надежной игрой заслужил вызов в сборную Испании, за которую также сыграл всего один матч. Провел пять встреч за «Барселону», а карьеру завершил в «Райо Вальекано», которому отдал пять лет.

Центральный защитник: Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»)

Жесткий и неуступчивый аргентинец успел поиграть вместе с легендарным Диего Марадоной за «Ньюэллс Олд Бойз». В Европе выступал за «Эспаньол», с которым завоевал Кубок Испании, а также за «Пари Сен-Жермен» и «Бордо». Провел 20 матчей за национальную команду.

Центральный защитник: Фатих Терим («Галатасарай»)

Выпускник юношеской академии клуба «Адана Демирспор» из своего родного города. Из пяти сезонов в первой команде в трех был ее капитаном. Далее последовали 11 лет в «Галатасарае», с которым Терим трижды выигрывал Кубок Турции. За сборную Турции провел 51 матч, в 35 из которых был капитаном. На тот момент оба показателя являлись рекордными.

Центральный защитник: Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Начинал карьеру в роли форварда, а имя себе сделал, выступая за «Майнц-05» на позиции защитника в период с 1990 по 2001 год. Голевое чутье Клопп не утратил - в 325 матчах за «Майнц» он забил 52 мяча. По завершении игровой карьеры тренировал клуб в течение семи лет.

Правый защитник: Сержиу Консейсау («Порту»)

Выиграл два чемпионата Португалии с «Порту», после чего отправился в «Лацио». В составе римского клуба завоевал скудетто, а также Кубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. В 56 матчах за сборную Португалии провел 12 мячей, включая хет-трик в ворота немцев на ЕВРО-2000.

Левый защитник: Эусебио Ди Франческо («Рома»)

Универсал, выступавший в «Эмполи», «Луккезе» и «Пьяченце» в начале карьеры, достиг пика в клубе, который сейчас тренирует. В 101 матче за римлян забил 12 голов, а также провел 12 поединков в составе сборной Италии, после чего вернулся в «Пьяченцу», а также поиграл за «Анкону» и «Перуджу».

Центральный полузащитник: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Великолепный «опорник» постигал азы футбола в академии «Барселоны», с которой впоследствии шесть раз выиграл чемпионат Испании и два раза - кубок, а также завоевал Кубок европейских чемпионов и Кубок кубков. Затем выступал в «Брешии», «Роме», «Аль-Ахли» из Дохи и мексиканском «Дорадос де Синалоа». В составе сборной Испании провел 40 матчей и завоевал золото домашней Олимпиады-1992.

Центральный полузащитник: Диего Симеоне («Атлетико»)

Бывший рекордсмен по числу матчей за сборную Аргентины славился своими бойцовскими качествами, выступая за «Лацио», «Интернационале», «Атлетико», «Севилью» и ряд других клубов. С миланцами он выиграл Кубок УЕФА, с римлянами - Суперкубок УЕФА, а с мадридцами - чемпионат Испании.

Центральный полузащитник: Марк ван Боммел (ПСВ)

Ван Боммел выиграл четыре чемпионата и один Кубок Нидерландов с ПСВ, а также дважды признавался лучшим игроком страны. Затем универсальный хавбек собрал внушительную коллекцию трофеев с «Барселоной», «Баварией» и «Миланом», в том числе выиграв Лигу чемпионов УЕФА-2005/06 в составе каталонцев.

Атакующий полузащитник: Карло Анчелотти («Наполи»)

Начинал карьеру в «»Парме«», играя в команде Чезаре Мальдини на позиции «десятки», затем выступал в «Роме» и «Милане». За сборную Италии провел 26 матчей. В составе римлян выиграл серию А и четыре национальных кубка, а затем завоевал с миланцами еще два скудетто и два Кубка чемпионов.

Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»)

В бытность игроком за свое трудолюбие получил прозвище Муравей. Шесть лет защищал цвета «Атлетика», забив 44 гола в 170 матчах. Перед этим помог «Эспаньолу» выйти в финал Кубка УЕФА-1987/88, в котором каталонцы уступили по пенальти «Байеру». Недолго выступал за «Барселону» и «Мальорку».

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, УЕФА, Хосеп Гвардиола.
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1 Комментарий
  • Арт 14.09.2018 08:59

    "Покетино" ? серьезно?

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