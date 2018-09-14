Стала известна зарплата Марадоны в Мексике
Новости спорта: Мексиканский клуб Дорадос де Синалоа щедро оценивает работу Диего Марадоны.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона возглавил мексиканский клуб из второго дивизиона по рангу дивизиона страны Дорадос де Синалоа.
Как стало известно ресурсу Infobae, аргентинец подписал контракт с клубом на один сезон, а его зарплата составит 180 тысяч долларов в месяц – это 1 миллион 980 тысяч долларов в год.
Отмечается, что в контракте Марадоны есть опция – если клуб выйдет в высший дивизион Мексики, то контракт с аргентинцем будет продолжен. Дорадос занимают 13-ю строчку во второй лиге Мексики, набрав 3 очка в шести играх.
Ранее сообщалось, что Марадона будет совмещать работу в Динамо Брест и мексиканском клубе.