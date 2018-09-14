Стала известна зарплата Марадоны в Мексике

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона возглавил мексиканский клуб из второго дивизиона по рангу дивизиона страны Дорадос де Синалоа.

Как стало известно ресурсу Infobae, аргентинец подписал контракт с клубом на один сезон, а его зарплата составит 180 тысяч долларов в месяц – это 1 миллион 980 тысяч долларов в год.

Отмечается, что в контракте Марадоны есть опция – если клуб выйдет в высший дивизион Мексики, то контракт с аргентинцем будет продолжен. Дорадос занимают 13-ю строчку во второй лиге Мексики, набрав 3 очка в шести играх.

Ранее сообщалось, что Марадона будет совмещать работу в Динамо Брест и мексиканском клубе.