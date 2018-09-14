Гвардиола назвал сумму выкупа Де Брюйне

Бельгийский защитник подписал новое 6-летнее соглашение в январе, и наставник «горожан» сказал, что отступные за игрока составляют 250 миллионов евро.

27-летний Де Брюйне играет важную роль в команде Пепа, поэтому «Сити» делает все, чтобы сохранить своего лидера.

«Он очень хороший и динамичный футболист. Марсело Бьелса сказал мне, что Де Брюйне — его любимый игрок. Он невероятный парень. Сумма его выкупа — 250 миллионов евро. Простите, но он не продается», — рассказал Гвардиола Universo Valdano.

Сейчас бельгиец восстанавливается после травмы и, по прогнозам, вернется на поле в ноябре.