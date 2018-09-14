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Гвардиола назвал сумму выкупа Де Брюйне

Кевин Де Брюйне
11:50 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола озвучил сумму выкупа Кевина Де Брюйне, прописанную в его контракте.

Бельгийский защитник подписал новое 6-летнее соглашение в январе, и наставник «горожан» сказал, что отступные за игрока составляют 250 миллионов евро.

27-летний Де Брюйне играет важную роль в команде Пепа, поэтому «Сити» делает все, чтобы сохранить своего лидера.

«Он очень хороший и динамичный футболист. Марсело Бьелса сказал мне, что Де Брюйне — его любимый игрок. Он невероятный парень. Сумма его выкупа — 250 миллионов евро. Простите, но он не продается», — рассказал Гвардиола Universo Valdano.

Сейчас бельгиец восстанавливается после травмы и, по прогнозам, вернется на поле в ноябре.

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Новости спорта, АПЛ, Кевин де Брюйне, Новости футбола, ФК Манчестер Сити.
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