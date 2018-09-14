Динамо готовится к Заре без Беседина, но с новичком Дуэлунном

По информации Dynamo.kiev.ua, в матче с Зарей сможет сыграть атакующий полузащитник Миккель Дуэлунн. Датчанин уже прибыл в расположение киевлян и сегодня проведет первую тренировку.

Перед этим Дуэлунн находился в расположении молодежной сборной Дании U-21. В матчах против Финляндии и Литвы он отметился голом и ассистом соответственно.

Дуелунн не стане конкурентом Бєсєдіну

Трансфер датчанина стал последним для киевского клуба в летнее трансферное окно. За его переход Динамо заплатило Митьюлланду 4 миллиона евро.

Ранее форвард Артем Беседин сообщил, что пропустит ближайший поединок в чемпионате Украины.

Матч Заря — Динамо состоится в воскресенье, 16 сентября.