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Ювентус озвучил размер убытков

ФК Ювентус
14:15 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Официальный сайт Ювентуса опубликовал данные о финансовых показателях за прошлый сезон.

Он оказался неудачным для туринского клуба, убытки клуба составили 19,2 миллионов евро.

Падении в прибыльности клуба оказалось весьма резким. После сезона-2016/17, в котором прибыль клуба составила 42,6 миллиона евро, через год было зафиксировано падение на 61,8 миллиона евро.

Причиной падения стало резкое уменьшение доходов на 58 миллионов евро. Помимо этого, в клубе существенно вырос долг перед кредиторами — с 147,3 до 309,8 миллиона евро.

Непростым для Ювентуса окажется и текущий фискальный год. Минувшим летом Ювентус потратил на трансферы 256 миллионов евро, компенсировав их продажей футболистов на 99,5 миллиона. Самым дорогим стало приобретение форварда Криштиану Роналду за 117 миллионов евро.

В чемпионате туринцы хорошо начали сезон, имея в активе 9 очков после 3 туров. Следующий матч команда Массимилиано Аллегри сыграет против Сассуоло 16 сентября.

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Новости спорта, Новости футбола, Серия А, ФК Ювентус, Чемпионат Италии.
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