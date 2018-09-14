Ювентус озвучил размер убытков

Он оказался неудачным для туринского клуба, убытки клуба составили 19,2 миллионов евро.

Падении в прибыльности клуба оказалось весьма резким. После сезона-2016/17, в котором прибыль клуба составила 42,6 миллиона евро, через год было зафиксировано падение на 61,8 миллиона евро.

Причиной падения стало резкое уменьшение доходов на 58 миллионов евро. Помимо этого, в клубе существенно вырос долг перед кредиторами — с 147,3 до 309,8 миллиона евро.

Непростым для Ювентуса окажется и текущий фискальный год. Минувшим летом Ювентус потратил на трансферы 256 миллионов евро, компенсировав их продажей футболистов на 99,5 миллиона. Самым дорогим стало приобретение форварда Криштиану Роналду за 117 миллионов евро.

В чемпионате туринцы хорошо начали сезон, имея в активе 9 очков после 3 туров. Следующий матч команда Массимилиано Аллегри сыграет против Сассуоло 16 сентября.