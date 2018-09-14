Директор Карпат покинул Украину

Официальный сайт львовского клуба сообщает о прекращении сотрудничества с аргентинским функционером Дарио Друди. Аргентинец покинул Карпаты и теперь будет работать главным тренером в чилийском Унион Сан-Фелипе.

Примечательно, что прежде вице-президент Карпат Олег Смалийчук говорил, что Друди продолжит работу в клубе. Более того, он должен был популяризировать бренд львовян в странах Южной Америки.

Дарио Друди работал в Карпатах с прошлого лета. Поначалу аргентинец занимал пост исполнительного директора, а с ноября также входил в тренерский штаб команды.

До львовского клуба Друди также занимал должность функционера Зирки, вскоре став исполняющим обязанности главного тренера.

В середине прошлого месяца у львовян появился новый главный тренер, им стал португалец Жозе Мораиш.

Следующий поединок Карпаты сыграют против Ворсклы завтра, 15 сентября, в 8-м туре УПЛ.