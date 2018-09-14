Шахтер и La Liga начинают сотрудничество в Украине

Это первое совместное мероприятие Shakhtar Social и одной из ведущих мировых футбольных лиг. В обучении примут участие тренеры проекта "Давай, играй!", всего – 40 молодых специалистов, при этом 10 мест будут распределены на конкурсной основе для всех желающих.

В рамках одного из трех модулей La Liga Training Methodology Course наставники в течение 5 дней будут изучать методологию и структуру тренировок, техническую подготовку, интенсивность нагрузок, основы тактики и другое. В программе запланировано 14 теоретических и 9 практических занятий.

Луис Гил, директор по соревнованиям и игрокам La Liga:

– Под руководством Хавьера Тебаса наша организация наметила амбициозный путь развития. Мы стремимся расти как на национальном, так и на международном уровне. Соглашение о работе в Украине – еще один шаг вперед в данном направлении. Сотрудничество даст нам уникальную возможность лучше узнать украинский рынок и футбол вашей страны, одновременно продвигая модель La Liga.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Шахтера" U21:

– Очень важный проект ФК "Шахтер" и La Liga. Я думаю, европейский опыт и обучение необходимы нашим специалистам. Массовый детский футбол – это прежде всего основа профессионального спорта. Нужно, чтобы с первых шагов ребята тренировались под руководством квалифицированных наставников. Потому такое сотрудничество в ближайшем будущем может дать новую волну, новое поколение детских тренеров. Возможно, кто-то из них найдет себя и в профессиональном футболе.