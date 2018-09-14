Пеллегрини рассказал, когда Ярмоленко выйдет в основном составе Вест Хэма в АПЛ

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини сообщил, что пока не знает, когда именно украинец Андрей Ярмоленко выйдет в основе лондонской команды. В предыдущих четырех матчах английской премьер-лиги (АПЛ) вингер усиливал команду выходом на замену. Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

"Думаю, Андрею нужно время, чтобы освоиться в Премьер-лиге и привыкнуть к ее высокому темпу. Он - вингер и всегда атакует. Ярмоленко существенно улучшил свою игру, увидим, когда он сможет выйти на поле", - рассказал Пеллегрини.

Украинец на этой неделе вернулся в расположение "Вест Хэма" после пребывания в сборной Украины. За "сине-желтых" он сыграл два матча в Лиге наций УЕФА, забив победный гол с пенальти в ворота Словакии (1:0).

Завтра, 15 сентября, "Вест Хэм" сыграет против "Эвертона" в 5-м туре АПЛ. Пока же команда Мануэля Пеллегрини занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, не набрав ни одного очка.