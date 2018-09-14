Фонсека: В текущем чемпионате Украины Шахтеру не дали 7 пенальти

- В этом году в играх чемпионата Украины было семь явных пенальти, которые мы могли пробить, но они просто не давались "Шахтеру". Мы не хотим, чтобы нам давали пенальти, когда это не пенальти. Независимо от результата, когда есть пенальти, их нужно давать.

Я не буду много говорить об этом, но то, что я вижу в других матчах – это меня очень удивляет. Я не могу молчать. Например, о последней игре "Динамо" - "Карпаты". Это действительно позор - то, что происходило. Как я могу молчать, когда я вижу такие ситуации.

Шахтер в следующем туре чемпионата Украины сыграет против Александрии. Матч состоится 15 сентября, начало в 14:00.