Десна - Арсенал-Киев: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор стартового матча 8-го тура чемпионата Украины по футболу Десна - Арсенал-Киев.
Гол Артема Фаворова принес победу "северянам" в матче с командой Раванелли (1:0).
Десна - Арсенал-Киев 1:0
Голы: А. Фаворов, 8.
Десна: Паст — Д. Фаворов, Ермаков, Братков, Мостовой — Банасевич (Старенький, 73), Огиря, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Волков, 90+2), Безбородько (Коберидзе, 64).
Арсенал-Киев: Будюк — Майданевич, Дубинчак, Карась, Даценко — Домбровский, Евтоски (Кертис, 61) — Бушман (Лола, 46), Гринь, Янаков (Семенюк, 46) — Алексеев.
Предупреждения: Филиппов, Волков — Даценко.