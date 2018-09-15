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"Он плакал, как ребенок": тренер - о самом болезненном поражении в карьере Месси

Лионель Месси
09:36 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Лионель Месси пережил свой худший момент в футболке сборной Аргентины, когда проиграл второй подряд финал на Копа Америка-2016.

Эльвио Паолороссо, который работал тренером по физподготовке в штабе Херардо Мартино, описал состояние капитана аргентинской команды после болезненного поражения.

"Находиться в раздевалке после того финала Копа Америка было очень больно, но хуже всего было – зайти туда.

В два часа ночи, когда я вошел в раздевалку, Лео был один и плакал, как мальчик, который потерял свою мать. Он был разочарован, и никто не мог его успокоить. Мы обнялись и немного поплакали вместе.

Мне довелось работать с Месси в Барселоне и сборной Аргентины, и все, что я могу сказать о нем, – это слова благодарности. Он всегда хорошо работал", – цитирует Паолороссо Marca.

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Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, Сборная Аргентины, ФК Барселона, Футбол.
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