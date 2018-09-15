"Он плакал, как ребенок": тренер - о самом болезненном поражении в карьере Месси

Эльвио Паолороссо, который работал тренером по физподготовке в штабе Херардо Мартино, описал состояние капитана аргентинской команды после болезненного поражения.

"Находиться в раздевалке после того финала Копа Америка было очень больно, но хуже всего было – зайти туда.

В два часа ночи, когда я вошел в раздевалку, Лео был один и плакал, как мальчик, который потерял свою мать. Он был разочарован, и никто не мог его успокоить. Мы обнялись и немного поплакали вместе.

Мне довелось работать с Месси в Барселоне и сборной Аргентины, и все, что я могу сказать о нем, – это слова благодарности. Он всегда хорошо работал", – цитирует Паолороссо Marca.