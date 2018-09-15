День Независимости Украины

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Футбол. Результаты матчей 14 сентября

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ПСЖ
10:28 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Клубный футбол вернулся после перерыва на матчи сборных.

После перерыва не международную паузу к нам вернулся клубный футбол. Состоялось ряд интересных матчей: ПСЖ без Неймара и Мбаппе не заметил Сент-Этьен, а киевский Арсенал продолжает коллекционировать поражения.

Чемпионат Украины Премьер-лига 8-й тур

Десна 1 : 0 Арсенал-Киев

Голы: А. Фаворов, 8.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Ермаков, Братков, Мостовой — Банасевич (Старенький, 73), Огиря, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Волков, 90+2), Безбородько (Коберидзе, 64).

Арсенал-Киев: Будюк — Майданевич, Дубинчак, Карась, Даценко — Домбровский, Евтоски (Кертис, 61) — Бушман (Лола, 46), Гринь, Янаков (Семенюк, 46) — Алексеев.

Чемпионат Испании Примера 4-й тур

Уэска 0 : 1 Райо Вальекано

Гол: Имбула, 29

Уэска: Вернер — Мирамон, Пулидо, Семеду, Луизинью — Гюрлер (Галлар, 59), Мусто, Мелеро, Бардонадо (Феррейро, 70) — Авила, Лонг (Кучо, 60)

Райо Вальекано: Гарсия — Адвинкула, Абдулайе, Амат, Морено — Горка, Имбула — Какута (Бебе, 88), Трехо, Гарсия (Эмбарба, 71) — Де Томас (Алегриа, 80)

Чемпионат России Премьер-лига 7-й тур

Локомотив М 1 : 1 Динамо М

Локомотив: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Эдер.

Динамо: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Рауш, Черных, Тетте, Кардосу, Луценко, Панченко.

Чемпионат Германии Бундеслига 3-й тур

Боруссия Д - 3 : 1 Айнтрахт Ф

Голы: Диалло, 36, Вольф, 72, Алькасер, 88 — Халлер, 68

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканжи, Диалло, Шмельцер — Дахуд, Делэйни (Витсель, 69), Ройс — Вольф, Филипп (Алькасер, 67), Ларсен (Санчо, 58)

Айнтрахт Ф: Трапп — Да Коста, Абрахам, Ндика, Фалетт — Торро (Мюллер, 84), Фернандес (Де Гузман, 63) — Гачинович, Фабиан (Йович, 63), Костич — Халлер

Чемпионат Франции Лига 1 5-й тур

Ницца – Ренн 2:1

Голы: Сен-Максимен, 77, Ле-Мелу, 89 — Сарр, 58.

Ницца: Бенитес — Жалле (Атталь, 62), Эрей, Данте, Сарр, Коли - Сипрьен, Тамез, Ле-Мелу - Сен-Максимен, Маолида (Боскальи, 90+5).

Ренн: Коубек — Зеффан, Мешер (Желен, 15), Да Сильва, Бенсебайни - Буриго (Сарр, 68), Леа Силики, Андре, Гренье, Дель Кастийо — Сьебатшо (Ньянг, 86).

ПСЖ - 4 : 0 Сент-Этьен

Голы: Дракслер, 22, Кавани, 51 (с пенальти), Ди Мария, 76, Диаби, 84

ПСЖ: Ареола — Менье, Кимпембе, Т. Силва (Керер, 80), Бернат — Верратти (Нкунку, 68), Диарра (Диаби, 46), Рабьо — Ди Мария, Кавани, Дракслер

Сент-Этьенн: Рюффье — Колозейчак, Перрен, Суботич, Г. Силва — М'Вила, Сельнес — Хазри, Салибур (Берич, 81), Монне-Паке (Амума, 54) — Дьони (Диуссе, 81)

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