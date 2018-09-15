Форвард Шахтера Мораес - о возможной натурализации в Украине

Жуниор Мораес, давно покинул Бразилию и имел несколько возможностей натурализоваться в Европе, однако 31-летний форвард продолжает мечтать о сборной Бразилии.

"Когда я играл в Румынии, было много разговоров о натурализации, но официальных предложений я не получал, — цитирует нападающего Шахтера Globoesporte. – В Болгарии у меня состоялся разговор с руководителями федерации футбола, но вскоре я покинул страну и тема закрылась сама собой. В Украине я встречался с главным тренером сборной Андреем Шевченко и мы говорили о возможности выступлений за украинскую национальную команду. Я попросил время на размышление, но продолжаю надеяться, что меня позовет сборная Бразилии".

Воспитанник Сантоса, Жуниор Мораес выступал за Сантос, Понте Прету, Санто Андре, румынскую Глорию, болгарский ЦСКА, а в Украине – за Металлург Д, Динамо и Шахтер, ненадолго съездив из Киева в аренду в Китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.