Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Новости спорта: В центральном матче игрового дня 8-го тура чемпионата Украины Шахтер на выезде обыграл Александрию. Смотрите видео обзор поединка.
"Горняки" набрали три очка в тяжелом поединке против команды Владимира Шарана (2:0).
Александрия — Шахтер 0:2
Гол: Марлос, 26, Коваленко, 87.
1-й тайм:
2-й тайм:
Александрия: Панькив — Микицей, Бондаренко, Шендрик, Шастал — Запорожан, Банада, Ковалец (Грицук, 55, (Пономарь, 66)) — Полярус, Ситало (Задерака, 55), Цуриков.
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 90+1) — Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 77) — Мораес (Кривцов, 90+3).
Предупреждения: Цуриков — Степаненко, Ракицкий.