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Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)

Александрия - Шахтер
17:00 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В центральном матче игрового дня 8-го тура чемпионата Украины Шахтер на выезде обыграл Александрию. Смотрите видео обзор поединка.

"Горняки" набрали три очка в тяжелом поединке против команды Владимира Шарана (2:0).

Александрия — Шахтер 0:2

Гол: Марлос, 26, Коваленко, 87.

1-й тайм:

2-й тайм:

Александрия: Панькив — Микицей, Бондаренко, Шендрик, Шастал — Запорожан, Банада, Ковалец (Грицук, 55, (Пономарь, 66)) — Полярус, Ситало (Задерака, 55), Цуриков.

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 90+1) — Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 77) — Мораес (Кривцов, 90+3).

Предупреждения: Цуриков — Степаненко, Ракицкий.

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