Карпаты дома уступили Ворскле
Новости спорта: "Карпаты" на домашнем стадионе "Украина" во Львове на последних секундах капитулировали перед полтавской "Ворсклой" в матче восьмого тура чемпионата Украины по
Поединок "Карпаты" - "Ворскла" завершился со счетом 0:1. Успех "Ворсклы", которая 20 сентября стартует в групповом турнире Лиги Европы УЕФА, принес на последних секундах игры гол Ардина Даллку (90+1).
Результаты других матчей тура:
"Десна" (Чернигов) - ФК "Арсенал-Киев" 1:0
гол: Артем Фаворов (8-я минута)
ФК "Александрия" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2
голы: Марлос (26), Виктор Коваленко (88).
В третий игровой день 8-го тура в воскресенье, 16 сентября, встретятся донецкий "Олимпик" и ФК "Мариуполь", луганская "Заря" и киевское "Динамо", одесский "Черноморец" и ФК "Львов".