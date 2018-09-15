Карпаты дома уступили Ворскле

Поединок "Карпаты" - "Ворскла" завершился со счетом 0:1. Успех "Ворсклы", которая 20 сентября стартует в групповом турнире Лиги Европы УЕФА, принес на последних секундах игры гол Ардина Даллку (90+1).

Результаты других матчей тура:

"Десна" (Чернигов) - ФК "Арсенал-Киев" 1:0

гол: Артем Фаворов (8-я минута)

ФК "Александрия" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2

голы: Марлос (26), Виктор Коваленко (88).

В третий игровой день 8-го тура в воскресенье, 16 сентября, встретятся донецкий "Олимпик" и ФК "Мариуполь", луганская "Заря" и киевское "Динамо", одесский "Черноморец" и ФК "Львов".