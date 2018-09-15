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Карпаты дома уступили Ворскле

"Карпаты" - "Ворскла"
20:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: "Карпаты" на домашнем стадионе "Украина" во Львове на последних секундах капитулировали перед полтавской "Ворсклой" в матче восьмого тура чемпионата Украины по

Поединок "Карпаты" - "Ворскла" завершился со счетом 0:1. Успех "Ворсклы", которая 20 сентября стартует в групповом турнире Лиги Европы УЕФА, принес на последних секундах игры гол Ардина Даллку (90+1).

Результаты других матчей тура:

"Десна" (Чернигов) - ФК "Арсенал-Киев" 1:0

гол: Артем Фаворов (8-я минута)

ФК "Александрия" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2

голы: Марлос (26), Виктор Коваленко (88).

В третий игровой день 8-го тура в воскресенье, 16 сентября, встретятся донецкий "Олимпик" и ФК "Мариуполь", луганская "Заря" и киевское "Динамо", одесский "Черноморец" и ФК "Львов".

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Ворскла, ФК Карпаты, Футбол.
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