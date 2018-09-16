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Манчестер Юнайтед остановил победную серию Уотфорда в АПЛ

Уотфорд - Манчестер Юнайтед
10:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Продолжается 5-й тур английской премьер-лиги (АПЛ).

"Манчестер Юнайтед" сумел оборвать беспроигрышную серию сенсационного "Уотфорда". Гости забили два мяча еще до перерыва - отличились Лукаку и Смоллинг. Во втором тайме Грей один мяч отыграл, но "МЮ" удержал победный счет 2:1.

После этого поражения "Уотфорд" опустился на четвёртое место. Лидируют в АПЛ два клуба - "Челси" и "Ливерпуль", которые выиграли все пять стартовых матчей. "Ливерпуль" сегодня обыграл "Тоттенхэм" 2:1, а "Челси" - "Кардифф" 4:1.

Также отметим победу "Манчестер Сити" над "Фулхэмом" 3:0. Впервые в сезоне в заявку "Манчестер Сити" попал Александр Зинченко.

16 сентября в 5-м туре АПЛ сыграет команда Андрея Ярмоленко - "Вест Хэм". На выезде "Молотобойцы" сыграют против "Эвертона". Начало матча в 18:00.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Уотфорд - Манчестер Юнайтед, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Уотфорд, Футбол.
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