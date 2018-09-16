Шовковский попал в ураган в Гонконге

Александр Шовковский в своем Facebook сообщил, что он и его компания были вынуждены задержаться в аэропорту Гонконга на несколько суток из-за урагана Mungkhut, который приближался.

"Полетели мы компанией в Федеративные Штаты Микронезии и неожиданно застряли на пару суток в Гонконге. С нетерпением ожидаем приближение урагана Mungkhut, который полностью спутал и внёс коррективы в наши планы. Ожидайте репортажи с места событий", - написал Александр Шовковский.

Напомним, легендарный вратарь Динамо сейчас работает в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины. "Желто-голубые" удачно стартовали в Лиге наций, одержав 2 победы над Чехией и Словакией.

Следующий сбор команды начнется с товарищеского матча против сборной Италии, которая не совсем удачно дебютировала в новом европейском турнире.