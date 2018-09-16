Ребров: Счастлив, что нам удалось победить

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился впечатлениями от вчерашней победы в дерби Будапешта над «Гонведом» (1:0).

«Это был важный матч, потому, что мы играли со второй командой чемпионата. Счастлив, что нам удалось победить.

Самое главное, что мы взяли три очка. Во втором тайме мы не так впечатляюще действовали в атаке. Нам пришлось сосредоточиться на обороне. Рад, что мы сыграли очень организовано.

Команда вынуждено поменяла тактику и подстроилась под изменения в составе соперника. Доволен, что нам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. По ходу сезона я буду использовать разные тактические схемы. Мои футболисты готовы к этому», – сказал Ребров.

За команду Реброва забил Петряк

По итогам 8 туров первенства «Ференцварош» удерживает первое место с 20 набранными очками. «Гонвед» второй и отстает уже на 4 пункта.