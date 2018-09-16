Ибрагимович в фирменном стиле забил 500-й гол в карьере (Видео)
Новости спорта: Златан Ибрагимович забил фантастический гол в матче за "Лос-Анджелес".
Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович забил очередной шедевр, в своем стиле поразив ворота Торонто.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 сентября 2018 г.
500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 сентября 2018 г.
Для 36-летнего шведа – это 500-й гол в карьере. Сам швед назвал себя в twitter "богом голов", выложив соответствующую картинку с кратким комментарием: "500".