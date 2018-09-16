Ибрагимович в фирменном стиле забил 500-й гол в карьере (Видео)

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович забил очередной шедевр, в своем стиле поразив ворота Торонто.

Для 36-летнего шведа – это 500-й гол в карьере. Сам швед назвал себя в twitter "богом голов", выложив соответствующую картинку с кратким комментарием: "500".