Динамо хочет подписать полузащитника сборной Румынии

Прошедшим летом Дариус Олару хотел заполучить в свои ряды Стяуа, однако президент Газ-Метана Иоан Мэргирян отказал гранду.

«У нас есть предложение по игроку и мы планируем его отпустить. За ним сегодня наблюдали с трибун, — заявил Мэргирян после матча Газ-Метана с Университатей (3:2). — За ним следят на каждом поединке. Именно поэтому я отказал [владельцу Стяуа] Бекали».

Как сообщает Digi Sport, ссылаясь на собственные источники, этим клубом является киевское Динамо. При этом переход может быть осуществлен уже в зимнее трансферное окно.

«Мы должны позволить Олару играть в футбол. Примем лучшее предложение по игроку и, если будет Божья воля, он покинет Газ-Метан. Мы планируем выручить за него миллион евро и проценты от следующей продажи».

В составе Газ-Метана Олару дебютировал в 2016 году. С тех пор хавбек провел за команду 53 матча и забил 3 гола в чемпионате Румынии.