Хунтелаар побил уникальный рекорд легендарного ван Бастена

Форвард Аякса Клаас-Ян Хунтелаар оформил дубль в матче пятого тура чемпионата Голландии против Гронингена (3:0).

Свой второй мяч в этом поединке голландец забил с пенальти и это взятие ворот стало для него 128-м в лиге. Таким образом, Хунтелаар обошел Марко ван Бастена, на счету которого 127 точных ударов и теперь занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров Эредивизи. Рекордсменом является экс-футболист ПСВ (1964-1981) Вилли ван дер Кюйлен, забивший 311 голов.

Кроме того, первый гол Хунтелаара стал 250-м в карьере футболиста в рамках европейских чемпионатов.

Также нападающий Аякса является вторым бомбардиром в истории сборной Голландии – 42 гола.