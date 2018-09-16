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Хунтелаар побил уникальный рекорд легендарного ван Бастена

Клаас-Ян Хунтелаар
19:14 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Голландец обогнал легендарного соотечественника по количеству голов в чемпионате Голландии.

Форвард Аякса Клаас-Ян Хунтелаар оформил дубль в матче пятого тура чемпионата Голландии против Гронингена (3:0).

Свой второй мяч в этом поединке голландец забил с пенальти и это взятие ворот стало для него 128-м в лиге. Таким образом, Хунтелаар обошел Марко ван Бастена, на счету которого 127 точных ударов и теперь занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров Эредивизи. Рекордсменом является экс-футболист ПСВ (1964-1981) Вилли ван дер Кюйлен, забивший 311 голов.

Кроме того, первый гол Хунтелаара стал 250-м в карьере футболиста в рамках европейских чемпионатов.

Также нападающий Аякса является вторым бомбардиром в истории сборной Голландии – 42 гола.

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Новости спорта, Клаас-Ян Хунтелаар, Новости футбола, ФК Аякс, Футбол.
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