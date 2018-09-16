Хунтелаар побил уникальный рекорд легендарного ван Бастена
Новости спорта: Голландец обогнал легендарного соотечественника по количеству голов в чемпионате Голландии.
Форвард Аякса Клаас-Ян Хунтелаар оформил дубль в матче пятого тура чемпионата Голландии против Гронингена (3:0).
Свой второй мяч в этом поединке голландец забил с пенальти и это взятие ворот стало для него 128-м в лиге. Таким образом, Хунтелаар обошел Марко ван Бастена, на счету которого 127 точных ударов и теперь занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров Эредивизи. Рекордсменом является экс-футболист ПСВ (1964-1981) Вилли ван дер Кюйлен, забивший 311 голов.
Кроме того, первый гол Хунтелаара стал 250-м в карьере футболиста в рамках европейских чемпионатов.
Также нападающий Аякса является вторым бомбардиром в истории сборной Голландии – 42 гола.