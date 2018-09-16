Руни рассказал, почему покинул Эвертон

"Я не шел в Эвертон, чтобы завершать карьеру. Я видел, что клуб хотел идти вперед и покупал игроков, и я хотел быть частью этого. Я чувствовал, что мы закладываем фундамент с возможностью выиграть трофей и попасть в шестерку лучших.

Я хотел помочь Эвертону выиграть первый трофей с 1995 года. Это всегда было моей мечтой, и, к сожалению этого не произошло. Я был разочарован тем, как все закончилось, но это футбол.

Я думаю, что мой уход был решением владельца. Он очевидно знал, что собирается подписать много новых игроков, а благодаря мне он мог сохранить деньги на свои планы. Я не знал об интересе от ДС и когда увидел статью в газете, сразу подумал: "Что случилось? Что-то было сказано?", – цитирует Руни Sunday Times.