"Мог бы спросить у Срны, но лучше не буду": игрок Хоффенхайма - о матче с Шахтером

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич уверен, что команда подойдет к встрече против «Шахтера» в отличной форме.

Вы спросите у Дарио Срны перед матчем, как «Хоффенхайму» действовать против клуба, за который он выступал много лет?

«Да, я мог бы... но, пожалуй, не буду. Уверен, что наш тренер отлично подготовит нас».

«Шахтер» принимает участие в ЛЧ УЕФА постоянно. Вам легче, как новичку, играть роль аутсайдера или же вы уверены в себе?

«Не знаю, проще ли. Увидим в среду. Но мы уверены в своих силах после завоевания третьего места в немецкой бундеслиге. Я знаю, что у нас есть мотивация и желание пройти в плей-офф Лиги чемпионов, а не просто участвовать в групповом этапе».

Будете ли довольствоваться ничьей в Харькове, или ваша цель – только победа?

«Всегда хочу побеждать, этого же желает и моя команда. Такой подход нужен для успеха. Но мы все знаем, что столкнемся с сильным соперником. Именно этого мы хотели, ведь Лига чемпионов – это то, зачем мы трудились на протяжении всей жизни».

Игра с «Шахтером» пройдет 19 сентября в Харькове.