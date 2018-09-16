Кадровые проблемы Хоффенхайма перед матчем с Шахтером в Лиги чемпионов

Хоффенхайм рискует потерять двух своих ведущих футболистов перед матчем Лиги чемпионов против Шахтера, сообщает официальный Твиттер немецкого клуба.

Во вчерашнем поединке против Фортуны повреждения получили защитник Кевин Фогт и полузащитник Флориан Гриллитш. Капитан команды Фогт забил бедро, а у форварда Гриллитша ушиб левого плеча.

Степень тяжести повреждений и время восстановления обоих футболистов пока неизвестны.

Напомним, что ранее в клубном лазарете Хоффенхайма оказались три защитника: Кевин Акпогума, Эрмин Бичакчич и Касим Нуху. И если участие первых двоих в матче с Шахтером еще вероятно, то Нуху первый матч группового этапа пропустит точно.

В матче третьего тура Бундеслиги Хоффенхайм уступил Фортуне (1:2). Ближайший соперник Шахтера в Лиге чемпионов таким образом уступил во второй раз подряд в выездном матче.