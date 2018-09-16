Шевченко - о возможной натурализации Мораеса

"Я никогда и никому не предлагаю натурализацию, это не в моей компетенции. Хочу сказать еще раз – и навсегда: работаю только с теми футболистами, которые имеют украинский паспорт.

Если человек хочет сменить гражданство и на это все основания – прекрасно. Это его личное дело.

Не хочу рассуждать об этом даже гипотетически. Сейчас у меня есть те футболисты, которые есть. Вот если Мораес станет украинцем, тогда и можно будет что-то говорить. Для всех кандидатов в национальную сборную у нас одно условие – показывать хорошую игру в течение определенного периода времени. Для меня все украинцы находятся в одинаковых условиях...", – сказал Шевченко в комментарии порталу Команда 1.