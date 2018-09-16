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Хацкевич прокомментировал провальный матч против Зари в УПЛ

Александр Хацкевич
19:24 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Наставник киевлян расстроен результатом матча в Запорожье.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал ничью с Зарей (1:1).

«У нас все время бескомпромиссные игры. Болельщики получили удовольствие от игры. Немного разочаровало, что в концовке не хватало свежести», — сказал Хацкевич после матча.

«Нам тяжело даются моменты. У нас молодые нападающие, постоянно новые сочетания. Но через игры, через работу на тренировках будем прибавлять в атаке. Опыт приходит с годами, на тренировках».

«Есть позитивные эмоции, есть негативные. У нас была встреча всей командой, с президентом. Направление есть, движемся шаг за шагом».

«Беседин еще не работает в общей группе. Пока неясно, когда врачи дадут добро. Может, вторник или среда, но пока неясно».

«Не могу сказать, что Дуэлунн усилил игру. Присоеднилися к нам в среду. Он функционально хорошо готов, но нужно время, чтобы наладить взаимопонимание и эффективность игры».

«Ничья равносильна поражению. Но за отношение к делу, к тому, о чем мы договаривались, я благодарен. Понятно, что расстроены, игроки расстроены. Мы сегодня потеряли два очка».

 

 

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол.
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