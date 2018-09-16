Месси и Роналду могут стать одноклубниками

Дэвид Бекхэм планирует пригласить в свой клуб "Интер Майами" нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Команда начнет выступление в MLS в 2020 году, и Бекхэм рассчитывает подписать аргентинца к дебютному сезону. Ранее Дэвид Бекхэм объявил название своего клуба в Майами, а также показал его эмблему.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2020/21. Летом 2020 года ему исполнится 33. Источник, близкий к клубу Бекхэма, сообщил, что переговоры с Месси на данный момент не ведутся.

Интересно, что ранее Бекхэм сделал такое же предложение нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду. На тот момент португальцу стукнет уже 35. Английский функционер допускает, что форварду будет интересно завоевать североамериканский рынок после многочисленных успехов в Европе.

Напомним, что в январе клуб из Майами был официально включен в состав MLS. О сроках начала выступления команды в составе главной футбольной лиги США и Канады не сообщается. Это может произойти в 2020 году. Кроме Бекхэма, в создании клуба участвовал ряд бизнесменов.

Владельцы команд, вступающих в MLS в рамках нынешнего расширения, вынуждены платить по 150 миллионов долларов. Однако Бекхэм в 2007 году приобрел право на создание франшизы за 25 миллионов.