Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
Новости спорта: Форвард "Вест Хэма" поделился мнением об игре Андрея Ярмоленко
Австрийский форвард ассистировал Андрею Ярмоленко во время первого гола, а также записал на свой счет третий мяч в ворота «Эвертона».
«Поздравляю Андрея с его двумя забитыми мячами и надеюсь, что он будет продолжать также дальше и забивать еще больше голов.
Во время первого гола он кричал, наверное, минут десять. Он продолжал кричать, и я увидел его без опеки в лучшей позиции, чем я, поэтому отдал ему передачу.
Я рад за него, за его исполнение и за команду. Я надеюсь, что это будет хорошая неделя для нас», - сказал Арнаутович.
В 5-м туре АПЛ «Вест Хэм» обыграл на выезде «Эвертон» - 3:1. Эта победа стала дебютной для «молотобойцев» в чемпионате.