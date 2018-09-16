Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко

Австрийский форвард ассистировал Андрею Ярмоленко во время первого гола, а также записал на свой счет третий мяч в ворота «Эвертона».

«Поздравляю Андрея с его двумя забитыми мячами и надеюсь, что он будет продолжать также дальше и забивать еще больше голов.

Во время первого гола он кричал, наверное, минут десять. Он продолжал кричать, и я увидел его без опеки в лучшей позиции, чем я, поэтому отдал ему передачу.

Я рад за него, за его исполнение и за команду. Я надеюсь, что это будет хорошая неделя для нас», - сказал Арнаутович.

В 5-м туре АПЛ «Вест Хэм» обыграл на выезде «Эвертон» - 3:1. Эта победа стала дебютной для «молотобойцев» в чемпионате.