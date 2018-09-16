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Мойес: Мой Эвертон был в одном трансфере от борьбы за титул

Дэвид Мойес
22:37 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Шотландский специалист впал в ностальгию и рассказал о периоде работы в "Эвертоне".

"Я трудился в Эвертоне 11 с половиной лет и думаю, к моменту окончания нашего сотрудничества у нас собралась прекрасная команда. Я считаю, по стилю мы не уступали даже топ-клубам.

Нам не хватало только забивного форварда, чтобы стать претендентами на победу в Премьер-Лиге. У нас были Микель Артета, Стивен Пиенаар, Лейтон Бэйнс, Шеймус Коулмен, Сильвен Дистен, Фил Ягиелка, и этот список можно продолжать. Это была невероятная команда", — цитирует Мойеса Sky Sports.

Дэвид Мойес покинул "Эвертон" в мае 2013 ради "Манчестер Юнайтед". Уже в следующем сезоне "ириски" арендовали у "Челси" Ромелу Лукаку, а через год и вовсе выкупили контракт бельгийского нападающего.

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Новости спорта, Дэвид Мойес, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.
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