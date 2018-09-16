Мойес: Мой Эвертон был в одном трансфере от борьбы за титул

"Я трудился в Эвертоне 11 с половиной лет и думаю, к моменту окончания нашего сотрудничества у нас собралась прекрасная команда. Я считаю, по стилю мы не уступали даже топ-клубам.

Нам не хватало только забивного форварда, чтобы стать претендентами на победу в Премьер-Лиге. У нас были Микель Артета, Стивен Пиенаар, Лейтон Бэйнс, Шеймус Коулмен, Сильвен Дистен, Фил Ягиелка, и этот список можно продолжать. Это была невероятная команда", — цитирует Мойеса Sky Sports.

Дэвид Мойес покинул "Эвертон" в мае 2013 ради "Манчестер Юнайтед". Уже в следующем сезоне "ириски" арендовали у "Челси" Ромелу Лукаку, а через год и вовсе выкупили контракт бельгийского нападающего.