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Ярмоленко прокомментировал свои голы и первую победу Вест Хэма

Андрей Ярмоленко
08:25 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко коротко прокомментировал победу в матче против Эвертона (1:3).

"Мы с нетерпением ждали этого дня! Это была отличная командная работа. Мы сделали только первый шаг, новые вызовы впереди", — написал на своей странице в Instagram Андрей Ярмоленко. 

 
 
 
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We were looking forward to this day! It's been a great job, the team. We've made just the first step, facing more challenges ahead! ⚒⚒⚒ #premierleague #whu #irons

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Напомним, Андрей Ярмоленко отметился дебютным голом в составе Вест Хэма. Украинец поразил ворота Эвертона на 11-й минуте встречи. У Молотобойцев вышла хорошая контратака с выходом 2 в 1. Арнаутович отдал передачу на Ярмоленко, который мощно направил мяч в сетку.

На 32-й минуте Ярмоленко сделал дубль. Пройдя с мячом вперед, Андрей сместился в центр и пробил в дальний верхний угол.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, АПЛ, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед.
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