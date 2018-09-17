Ярмоленко прокомментировал свои голы и первую победу Вест Хэма

"Мы с нетерпением ждали этого дня! Это была отличная командная работа. Мы сделали только первый шаг, новые вызовы впереди", — написал на своей странице в Instagram Андрей Ярмоленко.

Напомним, Андрей Ярмоленко отметился дебютным голом в составе Вест Хэма. Украинец поразил ворота Эвертона на 11-й минуте встречи. У Молотобойцев вышла хорошая контратака с выходом 2 в 1. Арнаутович отдал передачу на Ярмоленко, который мощно направил мяч в сетку.

На 32-й минуте Ярмоленко сделал дубль. Пройдя с мячом вперед, Андрей сместился в центр и пробил в дальний верхний угол.