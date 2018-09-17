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Фонсека: Я женился здесь, моя жена - украинка

Паулу Фонсека
08:46 Сегодня Телеграф
Канал Футбол
Фото: Твиттер

Новости спорта: Тренер Шахтера Паулу Фонсека с оптимизмом и реализмом смотрит на шансы в групповом этапе.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека в интервью Великому футболу рассказал о грядущем старте в Лиге чемпионов и о своей жизни в Украине.

"Перед стартом в Лиге чемпионов я очень мотивирован. Это особенное соревнование, которое обеспечивает нам огромную видимость, возможность превознести украинский футбол на новый уровень. Слава Богу, Шахтер участвует в этих еврокубковых матчах. В грандах огромное количество игроков, которые прошли через Шахтер. Это благодаря тому, что Шахтер играет в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити - главный кандидат на первое место. Там 300 с лишним миллионов инвестиций за два года. Они поставили рекорд АПЛ по очкам, а еще ими управляет лучший тренер нашего времени.

Мы, Хоффенхайм и Лион - примерно на одном уровне. Будем бороться за второе место. Группа сбалансированная, команды будут бороться за очки до последних секунд. Матчи будут интересные и интенсивные. Важно выиграть первый матч. Нужно понимать, что Хоффенхайм демонстрирует другой стиль, не такой, к которому мы привыкли. Их схеме 3-5-2 сложно противостоять.

 
 
 
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Happy Valentine’s Day! С Днём св. Валентина!

Публикация от Paulo Fonseca (@paulofonseca_oficial)

В Украине чувствую себя как дома. Меня уважают и прекрасно принимают даже болельщики Динамо. Я женился здесь, моя жена - украинка. Приглашаю украинцев на стадион, чтобы насладиться футболом Шахтера. Это украинский футбол, и я надеюсь на вашу поддержку", - сказал Фонсека.

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Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Шахтер.
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