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СМИ: Красников требовал Хацкевича уйти в отставку

Александр Хацкевич
09:43 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Теперь понятно, что стало причиной разговоров о возможном уходе Хацкевича из Динамо.

Facebook-аккаунт Druzi Dinamo, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что вице-президент Динамо Евгений Красников требовал от главного тренера Александра Хацкевича уйти в отставку сразу же после матча с Карпатами (0:2) в 7-м туре УПЛ.

Тренер согласился, считая, что это требование исходит непосредственно от президента клуба Игоря Суркиса. Однако после разговора с самим Суркисом белорусский специалист удостоверился в том, что это была инициатива от Красникова.

Также источник сообщает, что между тренером и вице-президентом есть конфликт. Причина его заключается в том, что футболисты, пришедшие в Динамо благодаря Красникову, не имеют игровой практики.

В послематчевой пресс-конференции Хацкевич намекал на возможный уход. Он поблагодарил игроков за проведенное время и сказал, что поговорит с президентом клуба.

Однако в тот же день главный тренер Динамо стал отрицать уход из команды. Хацкевич подчеркнул, что его попросту неправильно поняли, и уходить из клуба он не собирается.

Ранее сообщалось, что игроки киевской команды просили у Суркиса не увольнять белоруса. Сам президент Динамо за день до этого в интервью намекнул, что несколько лет назад уволил бы Хацкевича, но в нынешней ситуации делать этого не станет.

Александр Хацкевич тренирует Динамо с лета 2017-го. В прошлом сезоне ему не удалось вывести команду в Лигу чемпионов, также киевляне проиграли Шахтеру в Кубке, Суперкубке, а в чемпионате стали вторыми.

Текущий сезон киевляне начали с победы над Горняками в Суперкубке (1:0), позже команда вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате набрала 2 очка в последних трех матчах, из-за чего занимает третье место в УПЛ.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Евгений Красников, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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