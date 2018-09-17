Вацко: Суркис не сделал правильных шагов, чтобы помочь Хацкевичу

Президент «Динамо» Игорь Суркис недавно подтвердил, что наставник Александр Хацкевич остается тренировать команду, несмотря на невыход в групповой этап Лиги чемпионов.

Комментатор и эксперт Виктор Вацко одобряет такое отношение.

«Хацкевич был разочарован результатами. Глобальный результат – невыход в групповой этап Лиги чемпионов. Локальный результат – две неудачи подряд в чемпионате Украины. После матча с «Карпатами» были нервы, поэтому так было сказано. В этой ситуации я бы отдал должное Игорю Суркису, который оставил тренера. Это означает, что президент понимает, что тренер не виноват».

«Это вина клуба под названием «Динамо» и вина президента. Не имеет права клуб, который ставит перед собой задачу выйти в групповой этап Лиги чемпионов, подходить к главному матчу сезона с 19-тилетними нападающими».

«Самый легкий способ для президента сказать, что во всем виноват тренер. Но президент говорит, что есть доверие к Хацкевичу. Он дает нам понять, что президент не сделал правильных шагов для того, чтобы помочь Хацкевичу в кадровом плане», - сказал Вацко.