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Дуглас Коста может получить длительную дисквалификацию

Дуглас Коста
10:30 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: За свое поведение в матче против Сассуоло Дуглас Коста может остаться вне игры в Италии более, чем на месяц.

Криштиану Роналду, оформивший свой первый итальянский дубль, стал героем поединка против Сассуоло. А Дугласу Косте достались лавры главного злодея.

Неизвестно, чем досадил бразильцу, появившемуся на поле лишь на 61-й минуте, Ди Франческо, но Коста сначала врезал ему локтем по лицу, затем боднул, а, чтобы мало не показалось, напоследок плюнул в лицо. Видеоарбитры тут же сообщили о последнем рефери в поле, и тот выгнал экс-полузащитника Шахтера с поля.

В итальянском регламенте четко не расписано, какое наказание следует за какую причину удаления, однако, если вспомнить прецеденты, то за плевок в соперника игрок получает трехматчевую дисквалификацию. Учитывая отягощающие обстоятельства (удар локтем и головой), эксперты предсказывают Дугласу Косте дисквалификацию на пять матчей. Это значит, что он сможет сыграть в чемпионате за Ювентус лишь в 10-м туре – 27 октября против Эмполи.

К слову, в опросе на Football.ua большинство читателей (более трети) считают, что Коста должен быть дисквалифицирован более, чем на 10 матчей.

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Новости спорта, Дуглас Коста, Новости футбола, Серия А, ФК Ювентус.
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