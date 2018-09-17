Леоненко: Суркис должен признать свою вину

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко высказался относительно несостоявшейся отставки главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича.

«Какие у него ошибки? Привозят футболистов, с которыми нужно работать, а нужны они или нет? Хорошо хоть, начали писать, что футболисты не соответствуют уровню «Динамо». Руководство не подготовилось к еврокубкам. Какие могут быть претензии к тренеру? Хацкевич лепил из того, что есть. Уже сентябрь, но «Динамо» продолжает искать нападающего. Мораес и Громов не ушли бы, если бы играли в составе. Суркис должен признать свою вину, причем, уже давно. Зарубежного тренера не назначат, потому что в «Динамо» привозят непонятных игроков. Президент лезет в команду, в этом и есть ошибка. Тренера можно поменять, но все равно поставят того, который знает динамовскую кухню», — считает Леоненко.

В 8-м туре УПЛ «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Зарей» (1:1).