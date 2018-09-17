Шевченко: Я с большим нетерпением жду Лигу чемпионов и Лигу Европы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью zbirna.com подвел итоги стартовым матчам национальной сборной в Лиге наций и рассказал о своих ближайших планах.

"Я хорошо оцениваю оба этих матча. Но мы прошли только половину пути, поэтому в двух оставшихся поединках тоже должны показать хороший результат. После такого старта нам тем более необходимо постараться занять первое место в своей группе. Настроение у нас хорошее, я рад за команду. В первой встрече мы не просто показали хороший футбол, а нашли в себе силы и характер вырвать победу на последних минутах. Но я остался доволен и вторым поединком — по концентрации, по компактности, по реализации нашего плана на игру.

У нас хорошая конкуренция. Подходят молодые ребята, которые могут решать задачи на таком уровне, - это нормальный процесс. И в такой ситуации очень важно, чтобы игроки никогда не берегли силы, полностью выкладывались на поле, зная, что в любую минуту на их место может выйти другой исполнитель. В определенный момент матча с Чехией стало заметно, что Коноплянка и Ярмоленко действительно оставили в игре все, что могли, и в этой ситуации уже тренер решает, производить ли замену. У нас были футболисты, которые могли выйти и хорошо сыграть, и мы этим воспользовались. Командный принцип в сборной Украины - на первом месте. Только в таком случае мы сможем чего-то достичь.

Нам еще рано что-то праздновать — мы сыграли только два матча. Да, я рад за команду, которая провела два хороших поединка, но впереди нас ждут сложные игры. Нужно работать. Уже в октябре у нас контрольный матч с Италией и официальный поединок с Чехией. Футбол — это тяжелый труд. Там ты живешь от игры к игре, когда особо радоваться времени нет. Всегда нужно думать о следующем матче. Вспоминать хорошие моменты, сохранять положительные эмоции, но готовиться к новым испытаниям. Смотреть только вперед.

Ближайшие планы? Я с большим нетерпением жду начала группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, где будет выступать немало украинских футболистов. Желаю успехов Динамо, Шахтеру и Ворскле. Некоторые матчи увижу воочию. Скоро в Лондон на игру с Арсеналом приедут полтавчане, и я планирую посетить этот поединок. На следующей неделе в столице Великобритании будет проходить семинар, посвященный итогам минувшего чемпионата мира, и я с большим удовольствием послушаю отчеты ведущих специалистов. Разумеется, мы держим под полным контролем и выступления всех наших футболистов в своих национальных чемпионатах", - отметил Шевченко.

Напомним, сборная Украины в сентябрьских матчах добыла победы в Лиге нацией над Чехией и Словакией.