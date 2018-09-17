Зинченко может сыграть в Лиге чемпионов из-за травм конкурентов

Левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди получил травму на тренировке, сообщает RMC Sport.

Повреждение француза не является серьезным, однако может помешать ему сыграть в Лиге чемпионов против Лиона.

На две-три недели выбыл и английский полузащитник Фабиан Делф, также использующийся на позиции левого фулбека.

Таким образом, у Хосепа Гвардиолы остается выбор между Александром Зинченко и центральным защитником Эмериком Ляпортом, который периодически уже играл слева.

Теоретически позицию может закрыть и правый защитник Данило, однако бразилец только восстановился от травмы и пока не провел ни одного матча.

Напомним, что украинец летом отказался покидать команду и в текущем сезоне не сыграл ни минуты, первый раз попав в заявку в эти выходные.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити — Лион состоится в среду, 19 сентября.