Зинченко может сыграть в Лиге чемпионов из-за травм конкурентов
Новости спорта: Украинец может выйти в основном составе Ман Сити на игру Лиги чемпионов против французского Лиона.
Левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди получил травму на тренировке, сообщает RMC Sport.
Повреждение француза не является серьезным, однако может помешать ему сыграть в Лиге чемпионов против Лиона.
На две-три недели выбыл и английский полузащитник Фабиан Делф, также использующийся на позиции левого фулбека.
Таким образом, у Хосепа Гвардиолы остается выбор между Александром Зинченко и центральным защитником Эмериком Ляпортом, который периодически уже играл слева.
Теоретически позицию может закрыть и правый защитник Данило, однако бразилец только восстановился от травмы и пока не провел ни одного матча.
Напомним, что украинец летом отказался покидать команду и в текущем сезоне не сыграл ни минуты, первый раз попав в заявку в эти выходные.
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити — Лион состоится в среду, 19 сентября.