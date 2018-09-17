Бэйл рассказал, что он говорил Кариусу после финала Лиги чемпионов

29-летний валлиец стал настоящим героем финала ЛЧ в Киеве, отличившись двумя забитыми мячами.

Первый гол Бэйла ударом через себя выдался очень эффектным, а второй мяч Гарет забил издали после грубейшей ошибки антигероя матча – вратаря Лориса Кариуса.

После поединка Бэйл ненадолго подошел к Кариусу для того, чтобы подбодрить его.

"Я просто сказал ему не опускать голову", — начал Бэйл.

"Ошибки случаются. К сожалению, это был финал".

"На самом деле его действия во время моего удара были не такими ужасными, как это выглядело со стороны, но, полагаю, он все же должен был делать сейв", — сказал Гарет.