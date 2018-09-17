Вернидуб заступился за украинских арбитров и раскритиковал своих коллег

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб отреагировал на критику судейства в Украине.

"Я не хочу комментировать судейство, как это делают мои коллеги. Начинают искать причины, почему не дают семь пенальти, говорить о позорном судействе. Пусть вспоминают тот позор, когда играли их команды, а там позора было не меньше. Например, по Тайсону, когда в матче со Сталью ему не дали красную карточку. Почему эти моменты не вспоминают? Следят за другими командами... За собой следите.

Я судейство обсуждать не хотел и не буду. Что есть, то есть. Все мы люди и мы можем ошибаться", - сказал Вернидуб в эфире программы "Профутбол" на канале 2+2.