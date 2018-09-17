Новичок Динамо Дуэлунд - о своих слабых сторонах и дебюте в УПЛ

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной Дании Миккель Дуэлунд после своего дебюта за «бело-синих» в матче восьмого тура Премьер-лиги против «Зари» (1:1) заявил, что ему стоит быть немного эгоистом и больше брать на себя ответственность. Слова Дуэлунда приводит пресс-служба «Динамо»:

«Дебют был хорошим, вышел в сложной ситуации. Нужно было побеждать, мы проигрывали 0:1. Нужно было добывать 3 очка, но получилось только одно. Надеюсь, в будущем будем только выигрывать.

Могу сказать, что моя слабая сторона – игра без мяча. Мне минут 10 понадобилось, чтобы раскачаться, после этого пошло лучше. Надеюсь, в следующих матчах буду только прибавлять.

Перед игрой товарищи по команде сказали мне, что «Заря» играет плотно и жестко. Но не только против меня так играли, но и против Вербича, который получал достаточно жесткие подкаты сзади. Думаю, с этим нужно справиться, привыкнуть к силовому аспекту украинского футбола.

Считаю, нам нужно прибавить в завершающей фазе. Возможно, быть немного эгоистом, брать больше на себя ответственность. Мы вернемся домой, проведем анализ, будем побеждать в следующих матчах.

В физическом плане, в принципе, я полностью готов. Единственное – я новенький в этой стране и команде, новый язык. Мы провели вместе только две тренировки. Мне нужно многое доказывать, но думаю, что с этим справлюсь, в ближайшее время буду только прибавлять».