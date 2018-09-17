День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Альварес в реванше победил Головкина
Альварес в реванше победил Головкина
Новости: Динамо вновь теряет очки в УПЛ
Динамо вновь теряет очки в УПЛ
Новости: Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
X

Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона

Андрей Ярмоленко
21:25 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Мануэль Пеллегрини прокомментировал дебютный дублю Ярмоленко.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини объяснил, почему Андрей Ярмоленко ранее не выходил в старте за лондонский клуб.

"Он поздно присоединился к нам во время предсезонной подготовки, поэтому мы не выпускали его в старте матчей АПЛ, ему нужно было привыкнуть к темпу нашего чемпионата.

У него много хороших качеств, и он демонстрировал это в каждой игре, но при этом не был готов играть в АПЛ сразу после перехода. Мы были терпеливы к нему, работали с ним. Я очень рад за него. Рад, что сегодня, когда я решил, что он готов, Андрей продемонстрировал эти качества", – цитирует Пеллегрини оффициальный сайт Вест Хэма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Мануэль Пеллегрини, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Милевский - о дебютных голах Ярмоленко в АПЛ Трагедия на матче Лиги чемпионов: лошади затоптали пятерых болельщиков "Мы становимся дикарями": Усик дал совет украинским болельщикам

Последние новости

Археологи обнаружили предполагаемое место рождения Генриха VII Восхитительные снимки о повседневной жизни в Северной Корее (Фото) Экс-игрок Ливерпуля может продолжить карьеру в УПЛ
Сегодня читают в спорте
01 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
02 Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
03 Фонсека: Я женился здесь, моя жена - украинка
04 Леоненко: Суркис должен признать свою вину
05 СМИ: Красников требовал Хацкевича уйти в отставку
Новости сегодня
21:45 Порошенко и госсекретарь обороны Британии обсудили военное сотрудничество
21:34 Астрономы показали удивительный снимок "Карлика из Феникса"
21:34 Потрясающие воссоздание детских снимков из семейного альбома (Фото)
21:25 В Госкино анонсировали 18 новых украинских фильмов
21:20 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь