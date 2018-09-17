Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини объяснил, почему Андрей Ярмоленко ранее не выходил в старте за лондонский клуб.

"Он поздно присоединился к нам во время предсезонной подготовки, поэтому мы не выпускали его в старте матчей АПЛ, ему нужно было привыкнуть к темпу нашего чемпионата.

У него много хороших качеств, и он демонстрировал это в каждой игре, но при этом не был готов играть в АПЛ сразу после перехода. Мы были терпеливы к нему, работали с ним. Я очень рад за него. Рад, что сегодня, когда я решил, что он готов, Андрей продемонстрировал эти качества", – цитирует Пеллегрини оффициальный сайт Вест Хэма.