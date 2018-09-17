Экс-тренер сборной Украины - о возможной натурализации Мораеса

Артем Беседин и Роман Яремчук, по мнению Сабо, способны закрыть позицию центрфорварда.

«Считаю, что он не нужен! У нас есть нападающие. Есть Роман Яремчук. Он прекрасный футболист и я уже неоднократно твердил об этом на телеканале. Когда Яремчук выступал за «Динамо», то я тогда еще говорил: «Ребята, у него хороший потенциал!». К тому же, есть скорость, как центральный нападающий Роман обладает голевым чутьем, очень хорошо играет головой! И почему его отпустили?

Возвращаясь к теме натурализации Мораеса. В сборной Украины есть молодые нападающие, которые должны расти. Ведь Беседин тоже прогрессирует. Он выполняет огромный объем работы», - сказал Сабо.

Отметим, что недавно Мораес в одном из интервью заявил, что не против получить украинский паспорт и выступать в составе сборной Украины.