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Экс-тренер сборной Украины - о возможной натурализации Мораеса

Жуниор Мораес
20:25 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо считает, что национальной команде не нужен еще один иностранец

Артем Беседин и Роман Яремчук, по мнению Сабо, способны закрыть позицию центрфорварда.

«Считаю, что он не нужен! У нас есть нападающие. Есть Роман Яремчук. Он прекрасный футболист и я уже неоднократно твердил об этом на телеканале. Когда Яремчук выступал за «Динамо», то я тогда еще говорил: «Ребята, у него хороший потенциал!». К тому же, есть скорость, как центральный нападающий Роман обладает голевым чутьем, очень хорошо играет головой! И почему его отпустили?

Возвращаясь к теме натурализации Мораеса. В сборной Украины есть молодые нападающие, которые должны расти. Ведь Беседин тоже прогрессирует. Он выполняет огромный объем работы», - сказал Сабо.

Отметим, что недавно Мораес в одном из интервью заявил, что не против получить украинский паспорт и выступать в составе сборной Украины.

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Новости спорта, Жуниор Мораес, Йожеф Сабо, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол.
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