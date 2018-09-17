Полузащитник Астны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы

Полузащитник «Астаны» Роман Муртазаев рассказал о подготовке к игре в Лиге Европы УЕФА с киевским «Динамо».

— Какой результат будет приемлемым для «Астаны» в предстоящем выездном матче против «Динамо» (Киев)?

— Мы готовимся играть только на победу, не собираемся никому уступать. Будем стараться. Насколько позволят наше мастерство и желание, настолько и сыграем.

— В целом, как Вам группа в Лиге Европы?

— Хорошая, сильная группа. «Ренн» — команда из французского чемпионата, который на хорошем счету в Европе. «Динамо» (Киев) всегда славилось. Про команду из Чехии пока ничего сказать не могу. Будем стараться набирать очки в каждой игре. У нас есть тренерский штаб, они будут давать установку. Нам главное — играть в свою игру. Выложиться на сто процентов, чтобы радовать болельщиков своей игрой.

Поединок «Динамо» – «Астана» состоится в четверг, 20 сентября. Начало матча в 19:55 по Киеву.